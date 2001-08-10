33 тысячи квадратных метров дорожного полотна уже отремонтированы в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается активная фаза дорожных работ. В нынешнем сезоне благоустройства в рамках текущего ремонта уже восстановлено около 33 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На текущую неделю в планах у рабочих привести в порядок около 5 тысяч «квадратов», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, на этой неделе запланировано асфальтирование участка пр. Мира - по восточной стороне от пр. Победы до ул. Поповича. К работам приступили уже сегодня.

Также в планах на эту неделю у подрядных организаций: заасфальтировать участок ул. 1905 года от ул. Лермонтова до моста; участок грунтовой дороги в пер. Озерном от Фабричной по направлению с юга на север. Кроме того, работы по восстановлению полотна пройдут на парковке в районе дома №11б по ул. Горького, пересечении ул. Хлебной и Южно-Сахалинской.

Работы по устранению локальных дефектов запланированы по ул. Ленина в районе пересечения с ул. Инженерной - по южной стороне возле моста; пересечения ул. Западной с пер. Солнечным.

- В течение этой недели, при соответствующих погодных условиях, в планах стоит охватить текущим ремонтом около 5 тысяч квадратных метров дорог. Всего с 1 июня ремонт прошел на около 33 тысячах «квадратов» как в центральной части города, так и в планировочных районах — и сейчас работы в разгаре, - отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

Отметим, текущий ремонт дорог в большей части производится без полного перекрытия движения. О перекрытиях жителей информируют заблаговременно. Администрация просит водителей с вниманием отнестись к временным неудобствам при планировании поездок.

Создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра города Сергея Надсадина. За качеством выполнения работ на постоянной основе следят общественники и профильные структуры. Дорожные работы и благоустройство находятся в зоне особого внимания губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.