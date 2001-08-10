Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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Участок улицы Академической в Южно-Сахалинске закрыт на два дня
11:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Карьерной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта

Участок улицы Карьерной в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения коснутся участка ул. Украинской до ул. Крайней и продлятся с 09.00 16 июля до 19.00 17 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За это время силами подрядной организации будут проведены работы по укладке асфальта.

Движение общественного транспорт будет скорректировано.

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