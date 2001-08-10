На Сахалине снайперы осваивают стрельбу на максимальную дистанцию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают стрельбу на максимальную дистанцию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне "Троицкий" снайперской пары отрабатывают ведение огня из 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.
Стрелок и корректировщик скрытно передвигаются к удобной позиции для стрельбы. На специально подготовленной площадке установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника. Цели находятся на максимальной дальности.
Перед выстрелом военнослужащие учитывают все влияющие на стрельбу факторы: направление ветра, дистанцию до цели. Корректировщик даёт целеуказания, а стрелок открывает огонь на поражение.
После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.
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