В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание инвестиционного совета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета по инвестиционной деятельности при администрации города. В нем приняли участие представители малого и среднего бизнеса, крупные инвесторы, руководители курирующих департаментов и общественность, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, инвестиционный совет при администрации города существует давно и проходит ежеквартально. Основная его цель - взаимосвязь с бизнесом в формате живого диалога. Приоритетной задачей муниципалитета является создание условий для развития предпринимательства в разных секторах экономики.

- На этих площадках мы презентуем перспективные инвестиционные проекты, рассказываем о планах развития города, механизмах поддержки предпринимателей администрацией и другими институтами развития. Это живой диалог, в рамках которого мы отрабатываем все вопросы бизнеса, стараясь помочь каждому обратившемуся за поддержкой, - прокомментировал директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Первым вопросом повестки стала презентация в качестве инвестиционных площадок земельных участков, свободных от застройки и прав третьих лиц, которые возможно предоставить бизнесу в аренду под различные виды использования. На рассмотрение было представлено 18 земельных участков в разных районах городского округа. Отметим, муниципалитет на постоянной основе проводит работу по образованию земельных участков для дальнейшего вовлечения их в оборот.

Как отметили организаторы, отклик от участников появился сразу - по итогам презентации запланировано несколько встреч с предпринимателями, которые совместно со специалистами отраслевых структур администрации обсудят инвестинициативы и потенциальные меры поддержки.

В ходе совещания вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата» Ольга Викулова рассказала о бренде «Сахалин - знак качества», который позволяет популяризировать производство товаров и услуг сахалинскими предпринимателями, в том числе, за пределами Сахалинской области.

О механизмах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также о планах города по проведению конкурсных процедур участникам рассказал начальник отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития Александр Акимов.

В завершение встречи представители бизнеса озвучили интересующие их вопросы, на некоторые из них получили ответы сразу, остальные администрация приняла в работу.

В мероприятии приняли участие более 70 человек. Подводя итоги совещания, Павел Павленко отметил, что диалог был конструктивным, живым и познавательным - участники получили ответы на все поступившие вопросы. На следующем инвестиционном совете предпринимателям также расскажут о новых возможностях для развития своего дела на территории областного центра. Добавим, что для улучшения бизнес-климата муниципалитет руководствуется лучшими практиками в стране, которые применяются для создания условий развития предпринимательства.