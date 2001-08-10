На Сахалине ВТБ начал принимать заявки на обновленную "семейную" ипотеку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 10 июля жители Сахалинской области могут подать в ВТБ заявки по новым условиям "семейной" ипотеки. Подача документов доступна островитянам, воспитывающим одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6% годовых.
Все три категории заемщиков могут получить в ВТБ "семейную ипотеку" на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет включительно и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки.
Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут купить такие объекты только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.
Оформление заявок на обновленную «семейную» программу доступно через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях. В ВТБ клиенты могут сочетать «семейную» ипотеку с рыночными программами и получить до 30 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 млн - в остальных регионах по комбинированной льготной ставке. Первый взнос должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет.
- В последний год "семейная" ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России, - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. - Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения "старых" условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно "горячо" было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров.
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