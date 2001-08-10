Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Появилось расписание активностей всех трех дней десятого юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Крупнейшее музыкальное событие Дальнего Востока пройдет на аэродроме Пушистый с 19 по 21 июля.
С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте sport65.ru в разделе «Расписание Крылья Сахалина 2024» по ссылке. В расписании возможны корректировки. Следите за обновлениями.
Фестиваль порадует зрителей авиашоу, показательными выступлениями парашютистов, мотошоу с родоначальником мотофристайла в России и членом команды Red Bull Алексеем Колесниковым, знаменитыми гонками хард эндуро No Place to Run с участием звезд мотоциклетного спорта Давида Леонова, Михаила Гаврилова и Андрея Гаевского, джип-триалом, где спортсмены из разных регионов страны померятся силами с сахалинскими чемпионами мира гонки RFC в Малайзии. Также зрителей ждут различные спортивные активности, турнир по панкратиону MFP-248, выставка боевой техники, завораживающие полеты на воздушных шарах, грандиозный фейерверк и многое другое.
Яркое действо будет сопровождаться концертом рок-звезд. На сцену выйдут группы «Ва-Банкъ», «Чичерина», «Пилот», Radio Tapok, «Анимация», Игорь Растеряев, Сурганова и оркестр, Николай Анисимов, SAHALIN, Максим Заяц и группа «Нетанцы», а также островные музыкальные коллективы «Лютога», «Седьмая База», Александр Елистратов и группа M.I.B, «Рассвет», «Экарма», Bullet Band, Ayn, М-27, Iskrit, EGREGR, Burning Voice, Saphath, Parsafahr, Dark Hunt, Mintskoplenok и Barlama.
Напомним, в этом году «Крылья Сахалина» отмечает первый большой юбилей - в островном регионе он пройдёт в десятый раз.
Фестиваль авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина" был возрожден в прошлом году после трёхлетнего перерыва по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Уникальность события в том, что он является абсолютно бесплатным! Ждём всех на ярком и незабываемом празднике авиации, музыки и спорта!
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