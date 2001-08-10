Первый Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта пройдет в ДВФУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

I Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта состоится 22-23 июля в кампусе Дальневосточном федеральном университете. Событие пройдет в рамках первых международных молодежных студенческих летних игр «Молодость Приморья» и соберет 1000 молодых спортсменов из 6 стран мира.

В программе спортивного форума — сессии и пленарные заседания, посвященные развитию студенческого спорта, трендам технологических видов спорта в вузах, продвижению физической культуры в университетах и другое. Гости мероприятия также познакомятся с инфраструктурой кампуса ДВФУ и его спортивными объектами.

Спикерами деловой программы выступят представители ведущих российских студенческих спортивных лиг, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, ректор ДВФУ Борис Коробец и другие.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте: https://vladgames.ru/forum

«Наши спортсмены ежедневно вкладывают огромные усилия в подготовку к предстоящим соревнованиям: соблюдают тренировочный режим, несмотря на разгар летнего сезона. Инфраструктура кампуса позволяет развивать каждый из представленных на соревнованиях вид спорта: наши пловцы с утра тренируются в центральном бассейне, баскетболисты выходят на открытые площадки, теннисисты отрабатывают упражнения на новых теннисных кортах. Наша университетская сборная по легкой атлетике сейчас отправилась на Всероссийскую Универсиаду в Уфу, где ребята проверяют свою готовность к грядущим международным соревнованиям. Впереди еще почти две недели упорных тренировок, но уже сейчас мы уверены в победе наших ребят», — сообщил и.о директора Спортивного клуба ДВФУ < strong>Владимир Кравченко.

I Азиатско-Тихоокеанский форум студенческого спорта — официальная деловая площадка Игр «Молодость Приморья». В первых молодежных соревнованиях участие примут в том числе и команды ДВФУ. За золотые медали поборются 73 спортсмена вуза. Атлеты выступят во всех представленных 12 видах спорта — пляжном волейболе, большом теннисе, шахматах, баскетболе 3х3, бадминтоне, плавании, настольном теннисе, футболе 8х8, боксе, кроссе, гребле-индор, а также в функционально-цифровом виде спорта — фиджитал-баскетболе 3х3.

Всего на спортивной площадке Дальневосточного федерального университета встретятся около тысячи спортсменов из России, Китая, Корейской Народно-Демократической Республики, Узбекистана, Индии и Республики Беларусь.

Проведение международных студенческих игр запланировано в рамках серии мероприятий, связанных с присвоением Владивостоку статуса Молодежной столицы России.

Напомним, Дальневосточный федеральный университет регулярно становится площадкой для всероссийских и международных спортивных мероприятий. Кампус ДВФУ является крупнейшим в регионе спортивным кластером и обладает серьезным потенциалом для развития массового и профессионального спорта. Университет имеет большой опыт организации масштабных мероприятий: Международный турнир по самбо, Всероссийский турнир по спортивной борьбе, а также акклиматизационные сборы национальных команд России к выступлению на Олимпийских играх в Токио.