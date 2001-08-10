900 жителей Смирныховского района обеспечат чистой водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Онор Смирныховского района завершается строительство станции водоподготовки. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Станция водоподготовки производительностью 210 кубометров будет очищать воду из скважин от различных примесей. В результате – качественной питьевой водой будет обеспечено около 900 жителей Смирныховского района.

– Водопровод в нашем селе был построен еще в 80-х. Конечно, за эти годы оборудование устарело, поэтому случаются перебои с подачей воды. Уверена, что новая станция решит эту проблему, – рассказала жительница села Людмила Кочерова.

На сегодня выполнены работы по монтажу восьми резервуаров чистой воды и водозаборного узла. Ведутся работы по укладке трубопроводов – выполнено 2,35 км из 10,4 км, а также монтажу колодцев. Из необходимых 213 установлено 59. Необходимые материалы и оборудование закуплены в полном объеме.

– Уровень технической готовности станции водоподготовки составляет почти 50%. В настоящее время на объекте задействованы 13 человек рабочих и 6 единиц техники. По поручению главы региона Валерия Лимаренко завершим работы и введем объект в эксплуатацию к концу года, – отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая вода» и по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко продолжаются работы по модернизации системы водоснабжения и в селе Правда Холмского района. На объекте приступили к монтажу сетей связи, наружных сетей электроснабжения и освещения, а также устройству ограждения. Ведутся работы по наладке системы автоматизации станции водоподготовки. Блочно-модульная станция очистки воды позволит очищать воду до нормативных показателей и обеспечит надежным водоснабжением более 1,6 тысячи жителей села.

Работы ведутся и в других районах островной области. Так, в Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки, а также прокладывают сети водоснабжения в микрорайоне Владимировка. В селе Восточном Макаровского района ведется капитальный ремонт станции очистки воды, а в Охе в этом году начнется реконструкция водозабора с вводом станции водоочистки, соответствующей современным нормам.