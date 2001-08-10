Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку "День рыбака"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей и гостей островной столицы в субботу, 13 июля, приглашают на тематическую ярмарку, посвященную Дню рыбака. Мероприятие будет проходить с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Вокзальная, 71 (центральная ярмарка), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На ярмарке горожане смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств - в широком ассортименте будет представлена рыбная (свежая, вяленая, слабосоленая, копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты), мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, овощи, фрукты, яйцо.
Для создания праздничной атмосферы с 12.00 до 13.00 на площадке запланирована концертная программа от творческих коллективов Южно-Сахалинска. Для юных горожан пройдут тематические мастер-классы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости предоставления отчетности
10:06 Сегодня Житель Южно-Сахалинска выиграл миллион
09:58 Сегодня На Камчатке новый асфальт положили вокруг припаркованного автомобиля
09:31 Сегодня Закончен капитальный ремонт двух крыш многоэтажек в Охе
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:12 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 Вчера Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
- 12:29 8 Июля В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?