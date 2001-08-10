Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2024
Сейчас 20:58
88,00|95,34|66,91
Консультации по вопросам опеки и попечительства в Южно-Сахалинске перенесены
11:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку "День рыбака"

Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островной столицы в субботу, 13 июля, приглашают на тематическую ярмарку, посвященную Дню рыбака. Мероприятие будет проходить с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Вокзальная, 71 (центральная ярмарка), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ярмарке горожане смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств - в широком ассортименте будет представлена рыбная (свежая, вяленая, слабосоленая, копченая рыба, морепродукты, пресервы, консервы, полуфабрикаты), мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, овощи, фрукты, яйцо.

Для создания праздничной атмосферы с 12.00 до 13.00 на площадке запланирована концертная программа от творческих коллективов Южно-Сахалинска. Для юных горожан пройдут тематические мастер-классы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?