Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2024
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Консультации по вопросам опеки и попечительства в Южно-Сахалинске перенесены
11:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Консультации по вопросам опеки и попечительства в Южно-Сахалинске перенесены

Консультации по вопросам опеки и попечительства в Южно-Сахалинске перенесены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска сообщает об изменении даты проведения консультаций по вопросам установления опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится 12 июля по адресу: ул. Дзержинского, 40/1. Начало в 16.00.

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