10 июля в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа. В областном центре продолжается восстановление дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ведутся работы по замене грунтов в переулке Озерном на участке от ул. Детской до ул. Фабричной, в районе ул. Милицейской на ул. Сахалинской идет восстановление асфальтобетонного покрытия. В районе ул. Вокзальной на Коммунистическом проспекте дорожные службы ремонтируют тротуар, а на ул. Горького приводят в порядок заезд к дому №11б.

Кроме этого, в областном центре круглосуточно ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог. Они включают сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.

В рамках выполнения работ по содержанию объектов городского зеленого хозяйства идет стрижка кустарников в сквере памяти защитников правопорядка и на проспекте Победы. В скверах у привокзальной площади и Чехов-центра идет перекладка брусчатки.