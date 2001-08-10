Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2024
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10:27, | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ посчитал, сколько заработали его вкладчики за полгода

ВТБ посчитал, сколько заработали его вкладчики за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 млн вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн).

Клиенты также открыли более 3 млн накопительных счетов с начала года. Средний «чек» такого счета достиг 345 тыс. рублей, средний «чек» одного вклада - 550 тыс. рублей.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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