ВТБ посчитал, сколько заработали его вкладчики за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 млн вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн).

Клиенты также открыли более 3 млн накопительных счетов с начала года. Средний «чек» такого счета достиг 345 тыс. рублей, средний «чек» одного вклада - 550 тыс. рублей.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.