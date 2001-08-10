ВТБ посчитал, сколько заработали его вкладчики за полгода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 млн вкладов – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн).
Клиенты также открыли более 3 млн накопительных счетов с начала года. Средний «чек» такого счета достиг 345 тыс. рублей, средний «чек» одного вклада - 550 тыс. рублей.
«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня Южно-сахалинским предпринимателям напоминают о необходимости предоставления отчетности
10:06 Сегодня Житель Южно-Сахалинска выиграл миллион
09:58 Сегодня На Камчатке новый асфальт положили вокруг припаркованного автомобиля
09:31 Сегодня Закончен капитальный ремонт двух крыш многоэтажек в Охе
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:12 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 Вчера Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
- 12:29 8 Июля В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?