Житель Южно-Сахалинска выиграл миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Удачу жителю Южно-Сахалинска и выигрыш 1 млн рублей принёс тираж флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Билет обошёлся счастливчику в 100 руб, рассказали ТИА "Острова" в "Почте России".

В июле он приобрёл лотерейный билет в почтовом отделении 693020 (ул. Ленина, д.220), и уже через два дня стал обладателем крупного выигрыша по итогам розыгрыша тиража на Первом канале.

В почтовых отделениях жители островного региона могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. Выигрыш, сумма которого менее 15 000 руб., можно получить на Почте.

Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» проходят каждое воскресенье на Первом канале.