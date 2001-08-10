На Камчатке новый асфальт положили вокруг припаркованного автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нестандартная ситуация сложилась в одном из межквартальных проездов в Петропавловске-Камчатском. На улице Бохняка, в районе педагогического колледжа, дорожники приступили к работам по обновлению асфальтобетонного покрытия. И тут они столкнулись с препятствие в виде припаркованного автомобиля, сообщает ТК "41 Регион".

То ли не смогли найти владельца данного транспортного средства, то ли не искали его вовсе. Получилось то, что получилось. Асфальт уложили вокруг автомобиля. Под машиной остался ровный квадрат прежнего покрытия.

Фото чудо-ремонта в редакцию телеканала "41 РЕГИОН" прислал подписчик. Надеемся, что и сотрудники ГАИ, и городские власти обратят внимание на данный случай. Ремонт в таком виде не примут, а машину отправят на арест-площадку.