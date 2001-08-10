Закончен капитальный ремонт двух крыш многоэтажек в Охе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе после капитального ремонта сдали в эксплуатацию крыши двух многоквартирных домов. Комиссия с участием представителей Фонда капремонта Сахалинской области, УК, районной администрации и подрядной организации приняла объекты 3 июля без замечаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном МинЖКХ.

Новыми кровлями обзавелись многоэтажки на Комсомольской, 2 и Красных Партизан, 15. В первом доме отремонтировали плоскую крышу – утеплили чердачные перекрытия, обустроили современную кровлю с применением гидроизоляционного материала «Техноэласт» в два слоя, обшили вентиляционные шахты, установили ограждение крыши и оборудовали водосточную систему.

В многоэтажке на Красных Партизан, 15 одна часть кровли скатная, другая – плоская. На скатной крыше строители полностью демонтировали старые конструкции и установили новые, отвечающие всем современным характеристикам и требованиям безопасности.

- Капитальный ремонт крыш в Охе вела подрядная организация ООО «Регион». Объекты сдали в срок. По результатам обследования у комиссии не возникло замечаний. Качественную и оперативную работу строителей отметили и жильцы домов, - прокомментировал руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Бондарев Игорь Сергеевич.

В Сахалинской области в 2024 году после капремонта уже сдали в эксплуатацию более 60 домов. Всего планируют обновить 340 объектов, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Такое поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко. На эти цели из всех уровней бюджета направили порядка 5 млрд рублей.