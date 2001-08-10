Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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16:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Каждый четвертый мужчина-руководитель из Южно-Сахалинска считает, что брюнетки работают эффективнее

Каждый четвертый мужчина-руководитель из Южно-Сахалинска считает, что брюнетки работают эффективнее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины-руководители и представители экономически активного населения, работающие под руководством женщины.

Согласно мнению 24% руководителей-мужчин, брюнетки демонстрируют более высокую эффективность в выполнении своих профессиональных обязанностей по сравнению с коллегами-женщинами, имеющими другой цвет волос. 13% мужчин-начальников убеждены в повышенной работоспособности блондинок, а 10% считают, что лучшими сотрудницами являются рыжие. Впрочем, каждый второй руководитель (48%) затруднился дать однозначную оценку: «Главное, чтобы были грамотными»; «Они же постоянно перекрашиваются!»

Судя по опросу жителей Южно-Сахалинска, работающих под началом женщин, среди начальниц преобладают брюнетки: об этом сообщил 44% респондентов. У каждого третьего опрошенного, трудящегося под руководством женщины, начальница — блондинка (32%), у 11% — обладательница рыжей шевелюры.

Время проведения: 23 июня — 5 июля 2024 года

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