На Сахалине с военнослужащими проводят практические занятия по инженерной подготовке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», стартовали практические занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Во время теоретических занятий военнослужащие, заключившие первые контракты, изучили основы инженерного дела, различные виды заграждений. Отдельная и самая объёмная тема теоретической части занятий была уделена инженерным боеприпасам их классификации, а также способам установки и обнаружения.
В ходе практических занятий военнослужащие изучают способы установки противопехотных и противотанковых мин, а также методы их обезвреживания. Особое внимание инструкторы уделяют способам установки и маскировки минно-взрывных заграждений, которые использует противник в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта полученного в зоне проведения СВО.
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