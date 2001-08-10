Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
Сейчас 21:48
88,17|95,66|66,91
В Южно-Сахалинске от борщевика обработали свыше двухсот гектаров земли
12:10, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине с военнослужащими проводят практические занятия по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», стартовали практические занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Во время теоретических занятий военнослужащие, заключившие первые контракты, изучили основы инженерного дела, различные виды заграждений. Отдельная и самая объёмная тема теоретической части занятий была уделена инженерным боеприпасам их классификации, а также способам установки и обнаружения.

В ходе практических занятий военнослужащие изучают способы установки противопехотных и противотанковых мин, а также методы их обезвреживания. Особое внимание инструкторы уделяют способам установки и маскировки минно-взрывных заграждений, которые использует противник в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта полученного в зоне проведения СВО.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?