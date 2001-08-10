В Южно-Сахалинске от борщевика обработали свыше двухсот гектаров земли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом сезоне мероприятия по уничтожению опасного сорняка уже проведены более чем на двухстах гектарах городской земли, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Работу по устранению растения администрация Южно-Сахалинска проводит регулярно, начиная с мая. Она охватывает областной центр и планировочные районы городского округа. Так, самые крупные очаги произрастания борщевика ликвидированы в Новой Деревне, Ключах, Ново-Александровске, Луговом и Южно-Сахалинске.
По информации управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска, борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию борщевика на территории городского округа.
Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережения с установлением срока для принятия мер.
Добавим, сообщить о районах произрастания борщевика жители города могут на портале «Сахалин.онлайн». При размещении информации необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Данные также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
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