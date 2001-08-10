Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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10:50, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине объявили фотоконкурс "Читающий папа"

На Сахалине объявили фотоконкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотоконкурс «Читающий папа» стартовал 6 июля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Заявочная кампания продлится до 13 октября 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью конкурса является повышение роли книги и библиотеки в обществе, организация культурного досуга через развитие традиции семейного чтения, выявление и поощрение наиболее активных и творческих семей.

Для участия необходимо предоставить фотографию, распечатанную на фотобумаге размером А4, заполнить заявку и принести их в Центр по работе с молодежью и культурно-просветительской деятельности «Универсалка» (2-й этаж СахОУНБ). Принимаются художественные фотографии любого жанра, связанные с темой «семейное чтение». Работа должна передавать атмосферу уюта и чтения книг в семье. Приветствуется оригинальное решение и творческий подход.

Подробнее о сроках проведения конкурса, требованиях к работам, критериях оценки указано в Положении.

Дополнительная информация по телефонам +7 (4242) 45-25-26, 45-25-21.

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