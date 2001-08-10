Тихоокеанское
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9 Июля 2024
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10:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Для южносахалинцев проведут консультации по вопросам опеки и попечительства

Для южносахалинцев проведут консультации по вопросам опеки и попечительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска проведет консультации по вопросам установления опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится 11 июля по адресу: ул. Дзержинского, 40/1. Начало в 16.00.

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