На острова Русский в Приморье обнаружили удивительных созданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наземную хищную планарию (червь-молот) обнаружили накануне в лесу, расположенном в районе мыса Балка на острове Русский. О подобных находках было известно и раньше, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Национальный научный центр морской биологии им. А.В.Жирмунского ДВО РАН.

В настоящее время ученые готовят публикацию про данную группу наземных беспозвоночных.

По словам ведущего научного сотрудника Лаборатории пресноводной гидробиологии Федерального научного центра Биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) Ларисы Прозоровой, это не только новый вид, но и род. Временное название для этих планарий - Bipaliinae gen. sp. Обычно они выползают в сумерках, сейчас у них сезон размножения.