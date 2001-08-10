Поронайским супружеским парам с большим семейным стажем вручили медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чествование семей прошло в День семьи, любви и верности в отделе ЗАГС Поронайского района. Медали «За любовь и верность» удостоились пары, чей семейный стаж превышает более 50 лет.

Награду получили Владимир Иванович и Александра Ивановна Кусковы, Владимир Алексеевич и Нина Николаевна Ниловы и Анатолий Александрович и Ольга Ивановна Гамовы.

Супружеские пары не только прожили вместе не одно десятилетие, но и честно трудились на благо родного района, достойно воспитали детей и внуков.

Поздравить семьи, являющиеся примерными родителями, хранителями духовно-нравственных ценностей и образцами супружества пришла председатель Собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева. Она произнесла в адрес семейных пар теплые слова, поблагодарив за пример, которым они служат для молодежи.

- Вы являетесь достойным примером для нас. Много лет вместе - и в печали, и в радости. На таких семьях и держится наша страна. Мира вам, благополучия, крепкого здоровья, - отметила Виктория Кривошеева.

Слова восхищения и уважения высказала начальник отдела ЗАГС Поронайского района Дарья Шевцова. Она отметила, что семьи являются примером для своих близких и каждого из нас, поблагодарила за поддержание семейных ценностей, укрепление института семьи и брака, за преданность друг другу.