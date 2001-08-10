Праздник для молодых семей состоялся в городском парке Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня семьи, любви и верности в областном центре состоялось мероприятие «Вместе жить - не тужить!». Молодые семьи с детьми отправились в путешествие по городскому парку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано отделом опеки и попечительства департамента образования при поддержке администрации городского парка им. Ю. Гагарина в рамках проекта «Мамина радость». Проект, стартовавший в Южно-Сахалинске 1 июня, объединил семьи молодых родителей, нуждающихся поддержке.

В ходе мероприятия 25 южно-сахалинских семей приняли участие в экскурсии по парковым аллеям, совместных играх и развлечениях на детской площадке, посетили аттракционы. Также для гостей подготовили угощения. Завершился семейный праздник путешествием на поезде, организованным дирекцией дальневосточного филиала Сахалинской железной дороги.

Организаторы мероприятия поставили перед собой цель сделать досуг семей наполненным и полезным, привить культуру совместного времяпровождения с детьми, обучить играм на свежем воздухе, укрепить хорошие привычки здорового образа жизни.

- Наши семьи здорово откликаются на мероприятия проекта: активно участвуют в психолого-педагогических тренингах, направленных на личностный рост родителей, выход из сложных жизненных ситуаций, мастер-классах с детьми по совместному изготовлению игрушек и поделок, многочисленных прогулках и экскурсиях по городу и за его пределами, - рассказала руководитель отдела опеки и попечительства Наталья Ковальчук. - Особое значение мы придаем вовлечению в мероприятия проекта молодых мам, имеющих опыт социального сиротства (воспитанниц госучреждений), которые в силу жизненных обстоятельств не имели положительного примера воспитания в семье. Поэтому им, безусловно, надо помогать становиться лучшими и надёжными мамами, всячески поддерживать их и малышей.

Добавим, проект «Мамина радость» направлен на формирование необходимых родительских компетенций, укрепление традиций совместного с детьми полезного досуга и сохранение семей.