Почти 20 тысяч сахалинских семей с детьми получают государственные меры поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет семьям региона 18 мер социальной поддержки. Их получают с периода беременности мамы до исполнения ребенку 17 лет, рассказали ТИА "Острова" в Фонде.
«В 2024 году в рамках Года семьи особое внимание уделяется будущим мамам и родителям несовершеннолетних детей. В Сахалинской области меры поддержки от Социального фонда России получают почти 20 тысяч семей с детьми. Большинство из них назначены родителям автоматически либо по одному заявлению», – сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Значимым видом поддержки уже многие годы является программа материнского (семейного) капитала. С начала 2024 года Отделение СФР по Сахалинской области оформило родителям региона 1 246 сертификатов. За первенца маткапитал предоставляется в размере 630 380,78 руб. Если в семье родится второй ребенок, размер сертификата увеличивается на 202 643,96 руб. Родителям, у которых третий (или последующий) ребенок появился, начиная с 2020 года, и ранее право на маткапитал не было использовано, размер сертификата в 2024 году составляет 833 024,74 руб.
Чтобы поддержать будущих мам и родителей с новорожденными детьми, семьям устанавливаются два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребенка. С начала года выплата назначена 1 622 женщинам. Пособие при рождении ребенка Отделение СФР по Сахалинской области оформило для 1 792 родителей за 2024 год.
Наряду с единовременными пособиями, Отделение СФР по Сахалинской области предоставляет жителям региона ряд ежемесячных пособий на детей. Например, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отметим, что с 2024 года право на это пособие сохраняется даже в случае, если родитель вышел на работу до того, как ребенку исполнится полтора года.
Для работающих родителей размер пособия до 1,5 лет составляет 40% средней зарплаты за два предшествующих календарных года, но не ниже установленного законом минимума. Неработающие родители получают пособие в фиксированном размере – 9 227,24 рублей, который увеличивается на районный коэффициент по месту жительства. В 2024 году пособие на детей до 1,5 лет было назначено 4 317 сахалинским родителям.
Семьи со среднедушевым доходом ниже 21 016 рублей в месяц имеют право на дополнительную поддержку государства. Так, на период беременности будущим мамам предоставляется единое пособие в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума трудоспособного населения (в Сахалинской области минимум равен 22 907 рублей). После рождения малыша семья может подать новое заявление и продолжить получать единое пособие, вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет. Но выплата будет предоставляться уже в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, который в 2024 году составляет 21 715 рублей.
И беременным женщинам, и родителям несовершеннолетних детей единое пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. В Сахалинской области с начала года оно было назначено 549 будущим мамам и 10 500 родителям на 19 786 детей. Заявление на назначение пособия подается ежегодно.
Консультацию специалистов Отделения СФР по Сахалинской области родители всегда могут получить в едином контакт-центре: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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