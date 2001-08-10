Почти 9 тысяч звонков поступило на горячую линию ЖКХ в Сахалинской области за полгода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Промежуточные итоги работы горячей линии подвели министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. В едином кол-центре ЖКХ, созданном по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко, за первое полугодие текущего года операторами принято 8766 звонков. Большая часть из них (5 519 тысяч) приходится на Южно-Сахалинск. На втором месте по числу обращений – Холмской городской округ – 785, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
С начала года 641 заявка поступила от жителей Долинского района, чуть меньше – 501 – от корсаковцев. Реже всех с заявками обращались жители Северо-Курильского (5), Смирныховского (31), Макаровского (35), Курильского и Ногликского (39) районов.
– Горячая линия является важным инструментом для решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Ее цель – обеспечить их решение, тем самым улучшить качество жизни жителей. Большую часть вопросов, поступивших от населения, удается решить оперативно. Однако есть заявки, требующие времени или значительных средств, – отметила начальник Управления информации ЖКХ Татьяна Букреева.
Самой актуальной темой обращений в начале года стал вопрос по расчистке дворов от снега. Зарегистрировано более трех тысяч заявок.
– Наш двор долго не могли расчистить после циклона. Не было возможности не только выехать со двора, но и просто дойти до магазина или аптеки. После звонка на горячую линию, на следующий день приехал погрузчик и приступил к расчистке, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Валентина Тимошенко.
По вопросам обслуживания домов жители островного региона обратились 1 565 раз, по вопросам теплоснабжения – 478 раз, водоснабжения – 209. Волновали островитян также вопросы, связанные с твердыми бытовыми отходами – 482 обращения, а также вопросы благоустройства территорий – 273 звонка, дорог и тротуаров – 194. Кроме того, операторами было дано 1 867 справок и консультаций по различным темам, находящимся в компетенции горячей линии.
– Очень удобно, что не нужно искать контакты организаций, ответственных за предоставление услуг. Обращаюсь на горячую линию по вопросам отсутствия тепло- или водоснабжения. Как правило, операторы сами находят нужные номера, созваниваются со специалистами и позже уведомляют о результатах, – поделилась жительница Долинска Зоя Федорчук.
В Сахалинской области горячую линию по вопросам ЖКХ запустили в 2020 году по поручению Валерия Лимаренко. Одна из задач оператора линии – обеспечить обратную связь с обратившимся и проинформировать его по интересующему вопросу.
Напомним, что направить информацию на горячую линию можно с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу (воскресенье – выходной) следующими способами:
- позвонить по номеру 8‑800-302-00-65 со стационарного или *0065 – с мобильного телефонов;
- написать через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (только для сообщений, звонки не принимаются), указав при этом ФИО, адрес и проблему.
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