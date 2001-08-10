Южносахалинцам напомнили правила выгула собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре проходят рейды по соблюдению правил выгула собак. В ходе профилактических мероприятий специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями УМВД посетили городской парк, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, в муниципалитете действуют правила содержания домашних животных. Владельцам четвероногих необходимо помнить, что в общественные местах выводить питомцев ростом свыше 25 см в холке можно только в наморднике и на коротком поводке. Исключение сохраняется для собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.

- С жителями областного центра мы проводим разъяснительные беседы. Владельцев собак мы призываем быть более ответственными при содержании животных, учитывая права других горожан на комфортное и безопасное передвижение. Подобные рейды мы планируем проводить дважды в неделю, - отметил представитель административной комиссии города Южно-Сахалинска Евгений Хан.

В городском парке для животных создано специальное пространство – дог-парк. На этой площадке допустимо выгуливать собак без поводка под контролем владельца. Также горожан просят своевременно убирать за своими четвероногими, если они находятся на территории парка или в других общественных местах вместе с питомцами.

Добавим, региональным законом «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» предусмотрена административная ответственность за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника.