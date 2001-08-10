Южносахалинцам напомнили правила выгула собак
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре проходят рейды по соблюдению правил выгула собак. В ходе профилактических мероприятий специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями УМВД посетили городской парк, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, в муниципалитете действуют правила содержания домашних животных. Владельцам четвероногих необходимо помнить, что в общественные местах выводить питомцев ростом свыше 25 см в холке можно только в наморднике и на коротком поводке. Исключение сохраняется для собак-проводников, сопровождающих инвалидов по зрению.
- С жителями областного центра мы проводим разъяснительные беседы. Владельцев собак мы призываем быть более ответственными при содержании животных, учитывая права других горожан на комфортное и безопасное передвижение. Подобные рейды мы планируем проводить дважды в неделю, - отметил представитель административной комиссии города Южно-Сахалинска Евгений Хан.
В городском парке для животных создано специальное пространство – дог-парк. На этой площадке допустимо выгуливать собак без поводка под контролем владельца. Также горожан просят своевременно убирать за своими четвероногими, если они находятся на территории парка или в других общественных местах вместе с питомцами.
Добавим, региональным законом «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» предусмотрена административная ответственность за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 12:29 Вчера В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 13:44 5 Июля Южносахалинцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
- 11:35 3 Июля Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?