Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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Участок переулка Озерный в Южно-Сахалинске закрыт для сквозного движения
13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Горячая телефонная линия 9 июля пройдет в департаменте продресурсов Южно-Сахалинска

Горячая телефонная линия 9 июля пройдет в департаменте продресурсов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской адмтинистрации.

Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 300-738 (доб. 3).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.

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