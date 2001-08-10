Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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Участок переулка Озерный в Южно-Сахалинске закрыт для сквозного движения
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок переулка Озерный в Южно-Сахалинске закрыт для сквозного движения

Участок переулка Озерный в Южно-Сахалинске закрыт для сквозного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С утра 8 июля дорожники приступили к работам по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части от ул. Детской до Фабричной. Ограничения продлятся до 12 июля включительно,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

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