В Южно-Сахалинске прошли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Большие семейные выходные» прошли в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Проект реализуется правительством Российской Федерации в рамках Года Семьи. В областном центре героями праздника, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, стали семьи южносахалинцев, поздравить их пришел мэр города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Поддержка семей, материнства и детства - абсолютный приоритет работы администрации Южно-Сахалинска. При участии областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко мы совершенствуем условия для наших детей, молодежи. В городе возводятся новые объекты для всестороннего развития юных южносахалинцев: появляются новые спортивные секции, кванториумы, творческие пространства. Особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям наших защитников, - отметил в приветственном слове Сергей Надсадин. - Среди вас сегодня есть семьи, которые сквозь долгие годы пронесли свою любовь, взаимоуважение, поддержку друг к другу. Для всех нас вы нравственный ориентир, вдохновляете своим жизнелюбием и отношением к семейным традициям.

Сергей Надсадин вручил благодарственные письма семейным династиям, работающим на предприятиях города не одно поколение, а также парам, прожившим в браке более 30 лет, многодетным семьям.

Для гостей «Больших семейных выходных» на танцевальной площадке парка были подготовлены 16 мастер-классов, выставка национальных костюмов, концерт с участием коллективов города, чаепитие из настоящего самовара, конкурсы, викторины, танцевальный флэшмоб. Юным горожанам рассказали традициях Дня семьи, любви и верности. Ребята приготовили постные булочки в виде символа праздника - ромашки.

На спортивной площадке «Русские богатыри» все желающие могли показать свою силу и выносливость. Кроме того, в рамках праздника была организована викторина, которая позволила участникам проверить свои знания о Дне Петра и Февронии Муромских. Одновременно в стеклянном шатре парка работала медицинская площадка, где можно было пройти экспресс-обследование здоровья, научиться оказывать первую медицинскую помощь, позаниматься йогой, получить консультации врачей и узнать об ароматерапии.

Организаторами и партнерами «Больших семейных выходных» выступили Южно-Сахалинская и Курильская Епархия, «Союз православных женщин» на Сахалине, «Союз семей России», Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Торгово-промышленная палата Сахалинской области, Агентство по делам молодежи Сахалинской области при поддержке правительства региона и администрации Южно-Сахалинска и городской думы.

Отметим, самые массовые и крупные «Большие семейные выходные» приурочены ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности и Дню знаний. Всего в рамках инициативы правительства РФ во всех регионах страны пройдет более 2 тысяч мероприятий.