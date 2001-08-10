До Всероссийского молодёжного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже через месяц более 500 участников, волонтёров, организаторов, экспертов соберутся в Южно-Сахалинске для проведения главного молодёжного мероприятия Сахалина и Курил. Форум пройдет по трем направлениям: «ОстроVа Производства», «ОстроVа Образования», «ОстроVа Первых». Участники Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» получили результаты отбора. Конкурс составил 18 человек на место. Это рекорд за все годы проведения мероприятия. 120 экспертов подготовили программу, которая направлена на карьеру: самообразование, профориентация, разбор кейсов, ярмарка вакансий, лекции, практика, открытые вакансии, резерв кадров.

«Для разработки программы требовалось сформировать группу экспертов, готовых поделиться своими знаниями с участниками и дать экспертную оценку их проектов. В качестве экспертов мы пригласили лидеров, заинтересованных в развитии своих профессиональных направлений: образование, строительство, авиация, добыча нефти и газа, сервис и туризм, медицина, горнодобывающая отрасль. Это практикующие специалисты, работающие в этих сферах. Также были приглашены региональные и федеральные представители указанных направлений. Во время освоения программы форума участники решат кейсы предприятий Сахалинской области, благодаря чему познакомятся со спецификой работы компаний этого региона», - рассказывает программный директор Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» Гульнара Кошинбетова.

Трек «ОстроVа Первых» откроет возможности для профессионального самоопределения детей и подростков. «ОстроVа Образования» соберет лучших студентов и выпускников со всей страны. Направление «ОстроVа Производства» объединит молодых специалистов по ключевым отраслям развития экономики островного региона и страны. Полезная программа подготовлена не только для участников.

«Большой Образовательный Шатёр (БОШ)» заработает для жителей и гостей города. Он распахнет свои двери 6 августа и расположится рядом с киноконцертным залом «Октябрь». «Во второй раз запускаем работу в «БОШе». В прошлом году он был организован впервые. Мы получили положительные отзывы от всех, кто смог посетить его. Были встречи с олимпийскими чемпионами, деятелями кино и искусств, лекции, фотосессии, ярмарка – продажа изделий от сахалинских дизайнеров. Здесь же были организованы акции #МЫВМЕСТЕ. В этом году будет не менее интересно. Расписание лекций можно узнать на сайте форума и агентства по делам молодежи Сахалинской области. Мы приглашаем всех желающих», - рассказала директор Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.

В городском парке имени Гагарина будет работать сразу несколько площадок, которые будут доступны для горожан и гостей.

«В парке состоится второй День молодёжи. Разные мастер-классы, лекции, выступления диджеев, фотозоны, спортивные мероприятия. Мы также подготовили конкурсы и розыгрыши. Программа сделана так, что каждый найдет себе занятие по душе, независимо от возраста», - добавляет заместитель директора форума Валерия Шайхвалиева.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдет с 5 по 11 августа. Главной темой станет карьера. Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Дальнего Востока, Екатеринбурга, Калининграда, Новосибирска, ДНР, ЛНР и Запорожья. Организаторы мероприятия – правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).