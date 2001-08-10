В аэровокзале Южно-Сахалинска приступили к обслуживанию дополнительных рейсов из Южно-Сахалинска во Владивосток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Россия», входящая в Группу «Аэрофлот», расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке, увеличивая частоту полетов между Южно-Сахалинском и Владивостоком. Первоначально запущенная 21 мая 2024 года программа, предусматривавшая четыре рейса в неделю, теперь предлагает пассажирам шесть ежедневных рейсов на прилет и семь на вылет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Решение об увеличении количества рейсов было принято в ответ на растущий спрос со стороны пассажиров. Регулярное авиасообщение между двумя дальневосточными регионами не только способствует развитию деловых связей и межрегиональных контактов, но и открывает новые возможности для туристических поездок.

«Расширение программы полетов между Южно-Сахалинском и Владивостоком — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Мы рады, что у наших пассажиров появляется больше возможностей для путешествий. Аэровокзал Южно-Сахалинска готов обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для всех пассажиров», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Для выполнения рейсов по данному маршруту «Россия» задействует современные лайнеры Суперджет 100, рассчитанные на перевозку 87 пассажиров, включая 12 мест бизнес-класса и 75 мест эконом-класса.

Начиная с 8 июля и до конца летнего сезона, расписание предусматривает ежедневные вылеты из Владивостока с прибытием в Южно-Сахалинск в 22:50. Обратные рейсы будут выполняться со вторника по воскресенье, вылетая во Владивосток в 15:40.