В аэровокзале Южно-Сахалинска приступили к обслуживанию дополнительных рейсов из Южно-Сахалинска во Владивосток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Россия», входящая в Группу «Аэрофлот», расширяет свое присутствие на Дальнем Востоке, увеличивая частоту полетов между Южно-Сахалинском и Владивостоком. Первоначально запущенная 21 мая 2024 года программа, предусматривавшая четыре рейса в неделю, теперь предлагает пассажирам шесть ежедневных рейсов на прилет и семь на вылет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Решение об увеличении количества рейсов было принято в ответ на растущий спрос со стороны пассажиров. Регулярное авиасообщение между двумя дальневосточными регионами не только способствует развитию деловых связей и межрегиональных контактов, но и открывает новые возможности для туристических поездок.
«Расширение программы полетов между Южно-Сахалинском и Владивостоком — это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Мы рады, что у наших пассажиров появляется больше возможностей для путешествий. Аэровокзал Южно-Сахалинска готов обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта для всех пассажиров», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Для выполнения рейсов по данному маршруту «Россия» задействует современные лайнеры Суперджет 100, рассчитанные на перевозку 87 пассажиров, включая 12 мест бизнес-класса и 75 мест эконом-класса.
Начиная с 8 июля и до конца летнего сезона, расписание предусматривает ежедневные вылеты из Владивостока с прибытием в Южно-Сахалинск в 22:50. Обратные рейсы будут выполняться со вторника по воскресенье, вылетая во Владивосток в 15:40.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
14:19 3 Июля Амфитеатр, цветы и благоустройство - новую зону отдыха получили горожане на месте бывшего торгового объекта
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 12:29 Вчера В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
- 16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 13:44 5 Июля Южносахалинцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
- 11:35 3 Июля Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?