Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2024
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Сквозной проезд для транспорта закрыт около второго корпуса детского сада "Росинка" в Южно-Сахалинске
10:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд для транспорта закрыт около второго корпуса детского сада "Росинка" в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд для транспорта закрыт около второго корпуса детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке от ул. Чехова до ул. Амурской завод им. Федотова приступил к строительству тротуаров. Ограничения для движения продлятся до 15 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.

В начале лета родители воспитанников и руководство дошкольного учреждения обратились к депутату Городской Думы с просьбой привести в порядок проходящую рядом проезжую часть и сделать ее удобной и безопасной для всех участников дорожного движения. Народный избранник одобрил идею южносахалинцев и выступил с предложением оборудовать пешеходную зону вдоль детского сада. Инициативу поддержал глава островного региона Валерия Лимаренко, который вместе с мэром областного центра Сергеем Надсадиным встретился с родителями и руководством дошкольного учреждения, и поручил приступить к работам в ближайшее время.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

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