Тихоокеанское
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09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинском Ботаническом саду зацвела магнолия снизу-белая

В Сахалинском Ботаническом саду зацвела магнолия снизу-белая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском филиале Ботанического сада-института ДВО РАН зацвела магнолия снизу-белая (Magnolia hypoleuca) - дерево с крупными ароматными кремово-белыми цветками до 15 см шириной и замечательными крупными листьями до 40 см длиной и до 20 см шириной, рассказали ТИА "Острова" в ботаническом саду.

В Telegram-канале ботанического сада указаны координаты отмеченных растений.

В этом году впервые была открыта тропа до этого дерева. Всех любителей природы приглашают полюбоваться его цветением. В диком виде магнолия снизу-белая произрастает в России только в Сахалинской области - на острове Кунашире.

 Среди других замечательных цветущих растений отметим рододендрон японский (Rhododendron japonicum), завершающий цветение, но всё ещё прекрасный, а также магнолию Зибольда (Magnolia sieboldii) - национальный цветок Северной Кореи.

 По правилам ботанического сада передвигаться по саду можно исключительно по подготовленным дорожкам. Повреждать, обрывать, собирать любые части растений недопустимо!

Сотрудники сада просят проявлять заботу и внимание к нашему общему достоянию - уникальной коллекции растений.

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