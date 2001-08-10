В Сахалинском Ботаническом саду зацвела магнолия снизу-белая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском филиале Ботанического сада-института ДВО РАН зацвела магнолия снизу-белая (Magnolia hypoleuca) - дерево с крупными ароматными кремово-белыми цветками до 15 см шириной и замечательными крупными листьями до 40 см длиной и до 20 см шириной, рассказали ТИА "Острова" в ботаническом саду.
В Telegram-канале ботанического сада указаны координаты отмеченных растений.
В этом году впервые была открыта тропа до этого дерева. Всех любителей природы приглашают полюбоваться его цветением. В диком виде магнолия снизу-белая произрастает в России только в Сахалинской области - на острове Кунашире.
Среди других замечательных цветущих растений отметим рододендрон японский (Rhododendron japonicum), завершающий цветение, но всё ещё прекрасный, а также магнолию Зибольда (Magnolia sieboldii) - национальный цветок Северной Кореи.
По правилам ботанического сада передвигаться по саду можно исключительно по подготовленным дорожкам. Повреждать, обрывать, собирать любые части растений недопустимо!
Сотрудники сада просят проявлять заботу и внимание к нашему общему достоянию - уникальной коллекции растений.
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