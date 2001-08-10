16:54, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайском районе планируют ремонт подвальных помещений МКД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу разработать программу по ремонту подвалов многоквартирных домов. При поддержке со стороны областного бюджета муниципалитеты и управляющие компании приведут подвалы в нормативное состояние, а также восстановят из гидроизоляцию. Начало проекта запланировано на 2025 год.
В настоящее время в Поронайском районе проводится комплексное обследование всех подвальных помещений. Это делают работники управляющих компаний совместно со специалистами Администрации. После завершения мониторинга и оценки состояния подвалов, будет определен график ремонта и виды работ по каждому помещению.
- В нашем подвале периодически после сильных дождей скапливается вода. Управляющая компанию старается устранять подтопления, но здесь необходимо принимать капитальные решения и делать отвод вод из подвала. Хорошо, что появится такая программа, - отметила жительница дома по улице Победы Ольга.
Как подчеркнул Губернатор, в этом году планируется отремонтировать текущим ремонтом все нуждающиеся подъезды в области, а в следующем году завершить программу по ремонту дворов, поэтому появилась возможность поддержать наших жителей и обеспечить софинансирование для ремонта подвалов МКД.
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