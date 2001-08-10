В Сахалинской области наградили победителей регионального конкурса "Экспортёр года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За звание лучших боролись более 50 предприятий, которые в 2023 году осуществляли внешнеторговые поставки и открывали для себя новые рынки. Мероприятие ежегодно проводит Центр поддержки экспортной деятельности при поддержке Министерства экономического развития региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.
– Экспорт играет ключевую роль в развитии экономики нашего региона. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» правительство создает специальные программы финансовой поддержки, консультирует и проводит обучение предпринимателей для упрощения экспорта, – отметил заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов.
Конкурс проходил в пяти номинациях: три отраслевые – «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортёр года в сфере услуг», «Трейдер года» и две дополнительные номинации – «Экспорт в Поднебесную» и «Экспорт на каблуках». Экспортёры, занявшие первые места на региональном этапе смогут участвовать в федеральном уровне конкурса.
– «Экспортёр года» – самое масштабное мероприятие в островном регионе в сфере экспорта, на котором отмечается лучший опыт работы сахалинских бизнесменов. В этом году конкурс проходит в четвёртый раз, мы получили рекордное количество заявок. Победители получают сертификаты на развитие экспортной деятельности и участие в международной выставке с индивидуальным стендом, – рассказала руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Анна Лебедева.
– Мы приятно удивлены и рады, когда узнали, что заняли первое место в номинации «Трейдер года». Эта победа стала для нас полной неожиданностью, так как мы пришли сюда, чтобы поддержать других экспортёров. Получение приза на участие в международной выставке с индивидуальным стендом имеет для нас особенно высокую ценность, мы регулярно принимаем участие в подобных мероприятиях, – поделилась представитель ООО «Пасифик Фиш Ресорсес» Анна Ри.
Отметим, региональный Центр поддержки экспортной деятельности работает в структуре центра «Мой бизнес» и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который инициировал Президент Владимир Путин. Подробнее на сайте export65.ru или по телефону 8-800-222-01-23 (доб. 3).
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