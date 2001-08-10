Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2024
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Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения с 6 по 31 июля
16:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено

Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по прокладке инженерных сетей с 19.00 8 июля до 23.00 9 июля будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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