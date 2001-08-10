Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по прокладке инженерных сетей с 19.00 8 июля до 23.00 9 июля будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.