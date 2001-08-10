16:23, | Новости общества Сахалина и Курил
Движение транспорта на участке ул. Музейной будет временно ограничено
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с работами по прокладке инженерных сетей с 19.00 8 июля до 23.00 9 июля будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. Антона Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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