Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается работа над художественным оформлением зданий. Сегодня к созданию нового рисунка на фасаде пятиэтажки по ул. Тихоокеанской приступил художник из Москвы. Ориентировочно ко Дню города в рамках масштабного проекта «Взгляды» южно-сахалинские улицы украсят около 50 новых муралов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торцевой фасад дома 20 А по ул. Тихоокеанской, на перекрестке улиц Тихоокеанской и Комсомольской, скоро украсит большая яркая птица и не только. Как рассказал московский художник-монументалист Максим Ерёмин, его новая работа посвящена теме преемственности поколений. На Сахалине он работает впервые, но его работы хорошо известны жителям Петропавловска-Камчатского.

Разметка рисунка в деталях через проектор состоялась ночью 3 июля, работа над ним началась уже на следующий день.

- Здесь изображена огромная краснокнижная птица ошейниковый зимородок, в реальности она маленькая. Отец рисует эту картину вместе с дочерью и передает ребенку свои навыки, опыт рисования, одновременно рассказывая об уникальной фауне, которую нужно беречь, о которой нужно заботиться и глядеть в оба по сторонам, чтобы не нарушить природный баланс. Опыт показывает, что люди, видя на фасадах понятные рисунки, относятся к ним позитивно, выражают свои эмоции, а порой дают интересные советы, - рассказал Максим Ерёмин.

Реалистичную птицу он совместил с набросками детского рисунка девочки - своей дочери. Согласно творческой идее, речь идет о самом важном, о нашем обучении молодежи - это любовь к природе и забота об окружающей среде, без чего не будет будущего. По словам художника, большая часть работы еще впереди, трудиться на этом фасаде ему предстоит 5-6 дней в зависимости от погодных условий.

По словам менеджера паблик-арт программы «Взгляды» Никиты Маликова, для реализации проекта на остров пригласили художников из разных городов России, в том числе, сахалинских, - авторов разных направлений и жанров. Фасады выбраны под туристические маршруты в популярных публичных местах. Проект продлится до конца лета - с начала июня до конца августа, за это время фасады города украсят 50 муралов.

- Считаю, что это прекрасный творческий проект, муралы преображают город. Ведь люди если уезжают даже на время, то вспоминают о своем доме, о природе, об интересных особенностях, а эти запоминающиеся уличные картины стали особенностью города. И туристам позитивные рисунки очень нравятся. Проект востребованный и явно способствует развитию туризма и созданию комфортной городской среды, - поделился мнением житель города, главный врач Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С. Анкудинова Андрей Ширяев.

Напомним, эскизы муралов создавались в соответствии с туристическими маршрутами «Молодежный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина), «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская), которые разработаны по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.

Добавим, с подробной информацией о программе «Взгляды», ее участниках, экспертном совете, основных событиях можно познакомиться на сайте.