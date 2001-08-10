Участок проспекта Победы в Южно-Сахалинске будет закрыт для движения с 6 по 31 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с продолжением капитального ремонта пр. Победы с 15.00 6 июля до 22.00 31 июля для движения будет перекрыт следующий участок - от ул. Крюкова до железнодорожных путей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи с чем будет временно изменено движение ряда автобусных муниципальных маршрутов. Из пути следования №7пр и №7ч на время работ будет исключена ул. Железнодорожная. Объезд будет осуществляться по ул. Ленина от ул. Сахалинской до пр. Победы в прямом и обратном направлениях.
Объезд транспорта маршрутов №45пр и №45ч будет организован по ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул. Пуркаева, по ул. Пуркаева до пр. Мира и далее по маршруту.
Участок пр. Победы от ул. Ленина до ул. Крюкова будет открыт для проезда транспорта в щебне. Асфальтирование будет произведено после завершения земляных работы на всем протяжении ремонтируемого участка.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
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