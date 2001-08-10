МТС вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики издания TAdviser подготовили рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2023 года. В топ-5 вошли Ростех, Холдинг Т1, Fplus, МТС и ИКС Холдинг.
При этом лучшую динамику роста среди лидеров рейтинга, поднявшись на две строчки за год, продемонстрировала МТС. Выручка экосистемы в 2023 году выросла на 13,5%, а количество ИТ-специалистов — на 15%, превысив 8 000 человек. Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform: решение полностью замещает иностранное ПО и на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии.
Аналитический центр TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность компаний. По итогам 2023 года общий объём рынка вырос на 33,3%, что значительно выше ожидаемого. Окончательный уход многих зарубежных компаний в целом не сильно повлиял на финансовую сторону отрасли. В рейтинг попали российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.
"Собственная разработка всегда была нашим приоритетом. Все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества МТС, разработаны внутри компании. Мы намерены и дальше развивать технологическую независимость, создавая новые продукты и совершенствуя уже существующие. Лидерство в рейтингах для нас — дополнительный драйвер, благодарим TAdviser за высокую оценку нашей работы", — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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