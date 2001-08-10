В городском парке теперь действуют ограничения скорости для электросамокатов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в целях обеспечения безопасности горожан вся территория парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина стала «красной зоной» для электросамокатов, которые можно взять на прокат на городских улицах. Теперь скорость их движения в парке ограничивается до 5 км/ч, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор парка Виктор Калюжный, все парковки для прокатных самокатов, которые ранее располагались на входных зонах, были демонтированы.
- Последнее время к нам поступало много жалоб от горожан на самокатчиков, которые ездили на большой скорости. Были случаи травмирования людей в результате столкновения. Поэтому мы стали прорабатывать вопрос ограничения скорости для СИМ в парке. Коммерческие компании проката элекросамокатов пошли нам навстречу и сделали территорию парка «красной зоной», - отметил Виктор Калюжный.
Теперь въезжая на территорию городского парка, прокатный электросамокат автоматически начинает постепенно снижать скорость до 5 км/ч. Также предупреждение о въезде в «красную зону» появляется на электронном табло самоката.
- Парк - это излюбленное место отдыха горожан. Здесь гуляют как взрослые, так и маленькие дети. И, безусловно, безопасность людей должна быть в приоритете. Уверен, что введение ограничений скорости для прокатных электросамокатов в парке поможет решить этот вопрос. Отмечу, что вопрос с личными электросамокатами в парке сейчас тоже прорабатывается, - подчеркнул депутат городской Думы Иван Кардаш.
Администрация парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина призывает владельцев личных электросамокатов быть внимательными и соблюдать скоростной режим на территории парка.
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