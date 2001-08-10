Тихоокеанское
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5 Июля 2024
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14:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Садовой у детского сада "Лучик" в Южно-Сахалинске сегодня заасфальтируют

Участок улицы Садовой у детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина участок улицы Садовой от Фабричной до Детской, где находится детсад «Лучик»,  приводят в надлежащее состояние. Сегодня специалисты завода им. Федотова завершают работы по асфальтированию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, от родителей и сотрудников учреждения поступали жалобы на состояние дороги. Глава города Сергей Надсадин и депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова в рамках выездного совещания на прошлой неделе обсудили ситуацию на месте. Мэр поручил профильным структурам оперативно восстановить дорожное покрытие. 

- Накануне дорожные рабочие провели фрезерование на участке, установили колодцы, сегодня уже завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия, - комментирует начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска Сергей Федорук.

- Это хорошая новость и для жителей близлежащих домов, и для родителей, которые приводят детей в местный детский сад. Наконец-то улица будет новой и красивой. Выезжали буквально недавно по запросу родителей, которые жаловались на состояние улицы - было много ям, тяжело проезжать на машинах, не то, что ходить пешком. Сергей Александрович на месте поручил привести улицу в порядок - его распоряжение выполнено оперативно, большое спасибо, - отметила депутат Городской Думы Майя Кириллова.

Благоустройство территорий в Южно-Сахалинске продолжается, строительный сезон в разгаре. Отметим, работы по ремонту дорог, мониторинг их качества находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Создание комфортной городской среды остается одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.

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