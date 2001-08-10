Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ГК «ПроАгро» перевела бизнес-процессы в цифровую среду для совместной работы Яндекс 360 для бизнеса и организовала корпоративные коммуникации в Яндекс Почте. Миграция нескольких сотен почтовых ящиков была выполнена за две недели. С выбором поставщика и переездом помогал технологический партнёр WONE IT.
ГК «ПроАгро» занимается импортом, производством и поставкой пестицидов, удобрений, семян, а также продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники. В связи с уходом прежнего вендора с российского рынка перед компанией встала задача перехода на другой почтовый сервис. Переезд важно было реализовать в сжатые сроки и без приостановки рабочих процессов.
Специалисты WONE IT и Яндекс 360 для бизнеса организовали поэтапную миграцию. Все новые письма, которые в процессе переезда поступали на почтовые адреса сотрудников ГК «ПроАгро», загружались из Microsoft Exchange в Яндекс Почту в режиме реального времени.
Ключевым моментом стало увеличение количества почтовых ящиков для переноса в 1,5 раза после старта миграции. Это произошло из-за того, что некоторые сотрудники пользовались сразу несколькими адресами. Техническая поддержка решила проблему мультидоменности: в результате почту можно принимать на весь пул адресов.
«Основным требованием к выполнению задачи была бесшовность миграции, сохранение привычного функционала работы и сокращение трудозатрат с нашей стороны. Команда WONE IT безупречно справилась с задачей и, что самое главное, продолжает оказывать консультационную поддержку по всем возникающим вопросам», — комментирует Алексей Литвинов Алексей, директор по информационным технологиям ГК ПроАгро.
ООО «ЯНДЕКС» ИНН 7736207543
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