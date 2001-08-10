Южносахалинцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Уточним, VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводит Федеральное агентство по делам национальностей в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.

Конкурс проводится в 7 номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы»,«Семейные ценности», «Мир. Созидание. Жизнь.», а также Гран-При за лучшую фотографию, приз зрительских симпатий и приз в специальной номинации «Многодетная семья».

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти и с каждым годом фотоконкурс становится масштабнее. В 2023 году поступило свыше 19 тысяч работ от 3,5 тысяч фотографов из 52 стран мира.

Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.