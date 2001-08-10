В Амурской области птенцы стрижей выпрыгивают из гнезд из-за жары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области из-за жары птенцы стрижей выпрыгивают из гнезд. Горожане могут найти малышей около домов, где гнездятся птицы. О том, как помочь пернатым рассказали в центре "Гамаюн", пишет ИА "Порт Амур".

- Сейчас из-за сильной жары птенцы стрижей сильно страдают. Их гнезда располагаются, как правило, под крышами, где температура воздуха может достигать около 50 градусов. Птенцы не выдерживают такой жары и выбрасываются из своих гнезд. Их часто находят около домов или на клумбах. При обнаружении такого малыша необходимо сразу отвезти его в центр реабилитации, так как стрижонок может погибнуть, — рассказала волонтер Центра.

Следить за птенцами нелегко, за ними нужен особый уход. Волонтеры кормят малышей каждый час-два, в зависимости от аппетита, с 6 утра до 23 часов. Тем, кто все же решил вырастить стрижонка, специалисты дали несколько советов. Так, малышам необходим дом: для создания комфортного места для птенца стрижа лучше всего использовать коробку из картона или пластика. Обивку коробки, в том числе и стены, можно сделать из ткани. На дно следует поместить мягкие материалы, например, бумажные полотенца или салфетки. Также необходимо создать для птенца такие условия, чтобы он чувствовал себя, как в гнезде. Для этого нужен кусочек ткани, сложенный в жгут и скатанный в колечко.

Основной корм стрижей - это насекомые. Стрижи не могут переваривать траву, фрукты или зерно. В качестве «обедов» подойдут сверчки или тараканы. В дополнение можно давать мух, ночных бабочек, мелких кузнечиков. Кормить малышей нужно каждый час. Приобрести еду для стрижонка можно в зоомагазине.

К вылету птицы становятся готовы, когда их длинные перья на крыльях полностью очистятся от светлых защитных трубочек. Маховые перья должны быть примерно 16 сантиметров длиной и выходить не меньше чем на 3,5 сантиметра за хвостовые перья.

Об улетевших птенцах стрижей, как правило, в последствии ничего не известно, настолько мало количество отмеченных возвращений окольцованных птиц. В хороших условиях стрижи могут прожить около 20 лет.

Помощь «Гамаюн» оказывает не только стрижам, но и другим видам птиц, а также бездомным животным.

- С 2022 года мы официально занимаемся благотворительной деятельностью в области защиты диких птиц и бродячих животных. Мы повышаем экологическую грамотность среди населения, развиваем волонтерство и помогаем людям, столкнувшимся с раненой или больной дикой птицей или животным, - поделились в Центре.

Специалисты «Гамаюна» восстанавливают и реабилитируют питомцев. Бездомные животные, попавшие к ним, проходят карантин, лечение при необходимости, вакцинацию и стерилизацию. А затем команда находит бездомышу новую семью. Птиц, полностью готовых после реабилитации к жизни в природе, выпускают. Те, кто не способен выжить на воле, остаются в Центре.

Помочь волонтерам можно, как закупкой корма, так и финансово. На сайте Гамаюнамур.рф есть карта, на которую собирают средства.