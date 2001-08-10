На Сахалине прошли совместные занятия с минометными расчетами и операторами FPV-дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошли совместные занятия с минометными расчетами и операторами FPV-дронов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Успеновский» в ходе проведения занятия по стрельбе и управлению огнём, артиллеристы поразили условного противника огнем из 120-мм минометов.
Так, было установлено несколько учебных целей, которые имитировали живую силу условного противника.
В целях качественной подготовки минометных расчетов для осуществления контроля поражения цели, применяются беспилотные летательные аппараты (БпЛА) квадракоптерного типа. Цели были поражены на максимальной дальности.
По результатам прошедшего занятия, военнослужащие армейского корпуса справились на оценку «хорошо и отлично».
Занятия с минометными расчетами проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:39 Сегодня Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
09:08 Сегодня Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов между Южно-Сахалинском и Хабаровском
09:56 Сегодня 8 июля в Южно-Сахалинске запретят продажу алкоголя
09:49 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Дальний Восток – Земля приключений"
Выбор редакции
- 16:18 Сегодня Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 13:44 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
- 11:35 3 Июля Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 2 Июля В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?