Тихоокеанское
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12:07, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошли совместные занятия с минометными расчетами и операторами FPV-дронов

На Сахалине прошли совместные занятия с минометными расчетами и операторами FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошли совместные занятия с минометными расчетами и операторами FPV-дронов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» в ходе проведения занятия по стрельбе и управлению огнём, артиллеристы поразили условного противника огнем из 120-мм минометов.

Так, было установлено несколько учебных целей, которые имитировали живую силу условного противника.

В целях качественной подготовки минометных расчетов для осуществления контроля поражения цели, применяются беспилотные летательные аппараты (БпЛА) квадракоптерного типа. Цели были поражены на максимальной дальности.

По результатам прошедшего занятия, военнослужащие армейского корпуса справились на оценку «хорошо и отлично».

Занятия с минометными расчетами проводятся под руководством опытных офицеров армейского корпуса.

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