В Южно-Сахалинске завершается подключение к водоснабжению нового Центра водных видов спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Южно-Сахалинска возводится Центр водных видов Олимпийского уровня, где юные сахалинцы впервые получат возможность заниматься водным поло и синхронным плаванием, а также другими дисциплинами под руководством именитых тренеров.

Площадь нового объекта составляет 17,5 тысяч квадратных метров. В нем расположатся два бассейна. Первый - размером 50 на 25 метров, глубиной до 3 метров, рассчитанный на 10 дорожек; второй - размером 30 на 25 метров, глубиной от 3 до 6 метров.

Задача «РВК-Сахалин» - обеспечить подключение нового объекта к водоснабжению. Для этого были построены новые водопроводные сети, в настоящее время ведется заполнение чаш бассейна, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Уже заполнен малый бассейн вместительность 3,2 тыс. кубометров. Работы велись постепенно и заняли 3 дня. Сейчас все системы готовы к заполнению и большой чаши на 3,9 тыс. кубометров. Как только строители сообщат о готовности, она также будет заполнена водой.

Как отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, при подключении нового объекта особое внимание было уделено тому, чтобы работа нового объекта не отразилась на качественном водоснабжении жителей прилегающих микрорайонов города. Для этого специалисты водоканала увеличили объем поставляемой воды с водозабора «Рогатка».

«При последующей эксплуатации этого крупного и значимого для города объекта учтены требуемые объема добычи и подачи воды. Внутри центра водных видов спорта предусмотрена система рециркуляции и очистки, поэтому нормативное ежесуточное пополнение чаш бассейн составит не более 10 процентов от общего объема. Все эти факторы были учтены еще на этапе проектирования. Поэтому качество и напор воды, подаваемой в жилые дома этой части Южно-Сахалинска, останутся неизменными», - отметил Станислав Купчинский.