Модернизация СахГУ станет импульсом для развития Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В открытом после ремонта акустическом зале СахГУ состоялась встреча губернатора Валерия Лимаренко с педагогическим коллективом и студентами ведущего ВУЗа областного центра. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин принял участие в мероприятии и обозначил важность тех процессов, которые сегодня происходят в сфере высшего образования города.
В своем выступлении перед коллективом губернатор Валерий Лимаренко обозначил итоги последних 5 лет и приоритеты развития области по всем ключевым отраслям: здравоохранение, экономика, ЖКХ, благоустройство, газификация и другим. Особое внимание губернатор уделил перспективам развития образования и модернизации научной инфраструктуры.
- На встрече успехи области были представлены в виде статистики по ключевым показателям. Можно наглядно увидеть, как развивалась наша область под руководством Валерия Лимаренко, и какие перспективы ждут регион в ближайшее время. В том числе, сейчас по инициативе губернатора идет мощная подготовка к изменению нашего университета. В Южно-Сахалинске строятся новый кампус мирового уровня и студенческий городок, мы работаем над созданием Бульвара студентов. Одновременно идет трансформация содержательной части СахГУ - это открытие новых направлений, среди них экономика океана, водородные технологии, сборка беспилотников, развитие научной деятельности. Это позволит создать в нашем городе большой центр научных компетенций. Со стороны администрации мы будем поддерживать модернизацию СахГУ, для муниципалитета - это кадры, это потенциал, это новый импульс для развития города. И я уверен, что скоро наш университет станет гордостью не только областного центра, но и всего Дальнего Востока, - подвел итоги встречи мэр Сергей Надсадин.
Напомним, по решению Президента России под эгидой Министерства образования и науки РФ в островном регионе реализуется проект «СахалинТех». Строительство кампуса мирового уровня инициировано губернатором Валерием Лимаренко для закрепления молодежи на островах и повышения качества образования в регионе.
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