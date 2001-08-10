Участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске будет полностью перекрыт для движения на выходных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением «Сахалинской коммунальной компанией» ремонтных работ с 9.00 6 июля до 17.00 7 июля будет полностью закрыт проезд по ул. Поповича на участке между улицами Пушкина и Чехова (в районе дома Поповича, 106 А), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд перекрытого участка возможен по ул. Асахикава или пр. Победы. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.