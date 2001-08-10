8 июля в Южно-Сахалинске запретят продажу алкоголя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предпринимателям напоминают, что 8 июля запрещена продажа алкогольной продукции в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В соответствии со статьей 1 закона Сахалинской области от 26.04.2013 № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска напоминает субъектам торговли и общественного питания о запрете продажи крепкой алкогольной продукции, пива (пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и прочих спиртосодержащих напитков.
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
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