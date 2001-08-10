До 1 октября сахалинские льготники могут выбрать форму получения набора социальных услуг на 2025 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Федеральным льготникам одновременно с ежемесячной денежной выплатой Отделение СФР по Сахалинской области предоставляет набор социальных услуг. Получатели этой меры господдержки до 1 октября 2024 года могут выбрать форму ее предоставления на 2025 год. В настоящее время 14 688 жителей региона получают полный набор социальных услуг в натуральной форме.
Получать набор социальных услуг (НСУ) граждане могут в натуральной или денежной форме, возможно также их комбинировать.
Натуральная форма включает:
- обеспечение лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
Право на проезд и на путевку в санаторно-курортную организацию также имеет сопровождающий гражданина с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.
Если гражданин желает вместо натуральной формы получать денежный эквивалент, то стоимость набора в 2024 году ежемесячно составляет 1 578,50 рублей. Из них за лекарства, медицинские изделия и питание положено 1 215,80 рублей, за путевки – 188,08 рублей и за проезд – 174,62 рубля.
Первоначально НСУ назначается гражданам в натуральном виде. Исключение составляют лица, подвергшиеся воздействию радиации и ветераны боевых действий (начиная с 24 июля 2023 года): они получают НСУ в денежном эквиваленте.
«Любой получатель может выбрать форму предоставления набора социальных услуг отдельно для каждой составляющей, но гражданин должен предварительно просчитать, что будет выгоднее именно ему. Например, отказавшись от лекарственной составляющей, льготник не сможет бесплатно получать необходимые препараты и как следствие возникнет необходимость приобретения их самостоятельно», – сообщила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Заявление о смене формы получения социального набора необходимо подать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе регионального Соцфонда до 1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января по 31 декабря следующего года. В течение года изменить выбор нельзя. Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения НСУ, заявление подавать не нужно.
Консультацию специалистов ОСФР по Сахалинской области граждане могут получить в едином контакт-центре СФР по номеру телефона – 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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